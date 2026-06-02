Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Closer

Aller Anfang ist schwer

WarnerStaffel 1Folge 1vom 02.06.2026
Aller Anfang ist schwer

Aller Anfang ist schwerJetzt kostenlos streamen

The Closer

Folge 1: Aller Anfang ist schwer

51 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Brenda Johnson eilt der Ruf voraus, jeden ihrer Fälle abzuschließen. Das allein ist Grund genug, dass ihre neuen Kollegen im LAPD skeptisch sind. Doch dass die Polizistin aus Atlanta obendrein gleich den Chefposten der neuen Abteilung übernimmt, passt manchem im Revier so gar nicht. Ein schwerer Start für Brenda - und auch die erste Mordermittlung hat es in sich: Im Anwesen eines Millionärs wird die Leiche einer unbekannten Frau entdeckt, und der Herr des Hauses ist verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Closer
Warner
The Closer

The Closer

Alle 7 Staffeln und Folgen