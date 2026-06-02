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The Closer

Russenmafia

WarnerStaffel 1Folge 3vom 02.06.2026
Russenmafia

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The Closer

Folge 3: Russenmafia

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Eine russischstämmige Prostituierte mit einer Kundenliste voller VIPs wurde erstochen. Einer ihrer wohlhabenden Freier war ihr junger Landsmann Nikolai Koslov. Brenda findet heraus, dass er dem Opfer kürzlich ein Haus gekauft und diverse Rechnungen bezahlt hatte - doch er hat ein wasserdichtes Alibi. Doch auch ein Kollege von Chief Pope ist im Visier der Ermittler, und obwohl Pope ihn schützen will, lässt Brenda nicht locker.

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