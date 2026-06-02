The Closer
Folge 3: Russenmafia
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Eine russischstämmige Prostituierte mit einer Kundenliste voller VIPs wurde erstochen. Einer ihrer wohlhabenden Freier war ihr junger Landsmann Nikolai Koslov. Brenda findet heraus, dass er dem Opfer kürzlich ein Haus gekauft und diverse Rechnungen bezahlt hatte - doch er hat ein wasserdichtes Alibi. Doch auch ein Kollege von Chief Pope ist im Visier der Ermittler, und obwohl Pope ihn schützen will, lässt Brenda nicht locker.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH