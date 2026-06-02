The Closer
Folge 13: Angeschwärzt
50 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Als der Hollywood-Produzent Richard Pruitt in seinem Whirlpool stirbt, werden Brenda und ihr Team eingeschaltet, um herauszufinden, ob es Mord war. Das Opfer hatte des Öfteren Streit mit seiner Frau Amelia, einige Tage zuvor ist sie mit dem gemeinsamen Sohn ausgezogen. Doch auch Sandy, die Affäre des Opfers, hat ein Motiv. Derweil sieht sich Brenda mit einer anonym eingereichten Klage gegen sie konfrontiert. Chief Pope versucht, Schaden von seiner Ermittlerin abzuwenden.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH