The Closer
Folge 2: Tödlicher Luxus
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Das Supermodel Heather Kingsley stirbt in ihrem Anwesen. Zunächst sieht es nach einem natürlichen Tod aus, doch Brenda wittert bald Mord. Tatsächlich wurde sie mit einer vergifteten Haarspülung getötet. Ihr Mann, der Schauspieler Dean Kingsley, entpuppt sich als wahrer Schürzenjäger, der seinen Gespielinnen viel versprach. Brendas Ermittlungen verlaufen jedoch holprig, da einige Mitglieder des Teams sich ihr nach wie vor widersetzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH