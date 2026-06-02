The Closer
Folge 9: Falsche Fährte
45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Martha Alvarez wird vergewaltigt und ermordet. Die Mutter der jungen Mexikanerin arbeitet als Haushälterin bei der reichen Familie Phillips. Austin, der Sohn des Hauses, will einen Mann auf der Straße gesehen haben, der Martha kurz vor der Tat fotografierte: Wayne Mathers, ein polizeibekannter Sexualstraftäter. Doch der bringt sich um, als Brenda und Sergeant Gabriel ihn zu Hause aufsuchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH