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The Closer

Falsche Fährte

Staffel 1Folge 9vom 02.06.2026
Falsche Fährte

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The Closer

Folge 9: Falsche Fährte

45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Martha Alvarez wird vergewaltigt und ermordet. Die Mutter der jungen Mexikanerin arbeitet als Haushälterin bei der reichen Familie Phillips. Austin, der Sohn des Hauses, will einen Mann auf der Straße gesehen haben, der Martha kurz vor der Tat fotografierte: Wayne Mathers, ein polizeibekannter Sexualstraftäter. Doch der bringt sich um, als Brenda und Sergeant Gabriel ihn zu Hause aufsuchen.

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