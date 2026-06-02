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The Closer

Tödliche Pillen

WarnerStaffel 1Folge 5vom 02.06.2026
Tödliche Pillen

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The Closer

Folge 5: Tödliche Pillen

44 Min.Folge vom 02.06.2026

Mitten in einer klinischen Studie, in der ein neues Medikament für drogensüchtige Jugendliche getestet wurde, wird der Psychologe ermordet, der das Projekt leitete. Ein Teilnehmer verstarb offenbar an Nebenwirkungen. Tatverdächtige gibt es für Brenda und ihr Team viele - auch den Geschäftsführer des mächtigen Pharmakonzerns, der die Studie in Auftrag gegeben hatte. Der hat etwas zu verbergen und ist bei den Ermittlungen wenig hilfsbereit.

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