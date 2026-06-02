The Closer
Folge 5: Tödliche Pillen
44 Min.Folge vom 02.06.2026
Mitten in einer klinischen Studie, in der ein neues Medikament für drogensüchtige Jugendliche getestet wurde, wird der Psychologe ermordet, der das Projekt leitete. Ein Teilnehmer verstarb offenbar an Nebenwirkungen. Tatverdächtige gibt es für Brenda und ihr Team viele - auch den Geschäftsführer des mächtigen Pharmakonzerns, der die Studie in Auftrag gegeben hatte. Der hat etwas zu verbergen und ist bei den Ermittlungen wenig hilfsbereit.
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The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH