The Closer
Folge 8: Liebe oder Hass
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Als ein schwuler Mann auf offener Straße mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt wird, scheint er das neueste Opfer in einer Reihe von Hassverbrechen zu sein. Chief Pope will die Tat schnell aufgeklärt haben. Doch als Captain Taylor in einer Kurzschlusshandlung den Verdächtigen Blake Rawlings verhaftet, übergibt Pope Brenda den Fall. Rawlings passt genau auf die Beschreibung des gesuchten Mörders, doch die Ermittlerin hat Zweifel an seiner Schuld.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH