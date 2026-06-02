The Closer
Folge 10: Ausgedient
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Albert Turner, der Butler der reichen Familie Dutton, wird tot aufgefunden - allem Anschein nach hat er sich erhängt. Er stand unter Verdacht, seine Arbeitgeberin Angelina Dutton getötet zu haben. Der Staatsanwalt Thomas Yates ist auch in den Fall verwickelt, glaubt aber nicht, dass Albert der Täter war - er hat die drei erwachsenen Kinder der Duttons im Visier: Deanna, Devlin und Dennis. Als sich herausstellt, dass Albert ermordet wurde, lässt Brenda sie festnehmen.
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH