The Guardian - Retter mit Herz
Folge 1: Skrupel
44 Min.Ab 12
Joey Smith, junger Spross einer Schaustellergruppe, behauptet, von George, dem Lebensgefährten seiner Mutter, missbraucht zu werden. Doch er zieht seine Aussage zurück, als man ihn daraufhin von seiner Mutter trennen will. Der Fall bleibt prekär, da Joeys Vater sich weigert, ihn zu sich zu nehmen, und Nick darauf besteht, den Jungen in ein Heim zu geben. Shannons Vater will nach Florida ziehen, aber was wird dann aus ihr? Übernimmt Burton noch einmal ihre Betreuung?
