The Guardian - Retter mit Herz

Alles ist gut

Staffel 3Folge 14
Folge 14: Alles ist gut

43 Min.Ab 12

Gerade als Nick den am Downsyndrom leidenden Mark in einer Nachlasssache vertritt, müssen er und Lulu eine schwere Entscheidung treffen. Die Fruchtwasseruntersuchung bei Lulu hat nämlich ergeben, dass ihr ungeborenes Kind den gleichen Gendefekt hat. Jake bemüht sich, Mitglied im Country Club zu werden. Als er von Kate erfährt, dass ihr Ur-Urgroßvater einer der Clubgründer war, wittert er seine Chance, sich ihren Einfluss zunutze zu machen und lädt sie zum Essen ein.

