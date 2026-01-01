The Guardian - Retter mit Herz
Folge 4: Das Kuckucksei
43 Min.Ab 12
Die zwölfjährige Samantha Gray ist blind. Als ihre Mutter stirbt, übernimmt der Staat die Fürsorge für das Mädchen, bis ihr Vater plötzlich auftaucht. Vor Jahren hatte er unter Drogeneinfluss den Unfall verursacht, bei dem seine Tochter ihr Augenlicht verlor. Angeblich ist er nun wieder clean und kümmert sich um das Sorgerecht für Sam. Jackie Aaronson hat sich mit dem Samen ihres Mannes künstlich befruchten lassen. Bei der Geburt hat der Säugling eine andere Hautfarbe ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH