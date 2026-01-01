Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Gefährliche Nähe

Thriller TVStaffel 3Folge 10
Gefährliche Nähe

Gefährliche NäheJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 10: Gefährliche Nähe

44 Min.Ab 12

Nick hat große Schwierigkeiten, seinen Vater davon zu überzeugen, endlich die notwendige Herzoperation vornehmen zu lassen. Erst als Burton mit schwerer Atemnot ins Krankenhaus kommt, stimmt er der Operation zu. Suzanne betreut indessen Chris, der wegen unsittlicher Annäherungen an junge Mädchen in einem Erziehungslager untergebracht ist. Nun macht sich Chris auch an Suzanne ran. Um sie moralisch wieder aufzurichten, verbringt Nick den Abend mit ihr, was Lulu nicht entgeht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen