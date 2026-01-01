The Guardian - Retter mit Herz
Folge 10: Gefährliche Nähe
44 Min.Ab 12
Nick hat große Schwierigkeiten, seinen Vater davon zu überzeugen, endlich die notwendige Herzoperation vornehmen zu lassen. Erst als Burton mit schwerer Atemnot ins Krankenhaus kommt, stimmt er der Operation zu. Suzanne betreut indessen Chris, der wegen unsittlicher Annäherungen an junge Mädchen in einem Erziehungslager untergebracht ist. Nun macht sich Chris auch an Suzanne ran. Um sie moralisch wieder aufzurichten, verbringt Nick den Abend mit ihr, was Lulu nicht entgeht.
