The Guardian - Retter mit Herz

Eine harte Gegnerin

Thriller TVStaffel 3Folge 9
Eine harte Gegnerin

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 9: Eine harte Gegnerin

42 Min.Ab 12

Endlich kann Bauunternehmer Hassey aufatmen. Die Häuser, die er abreißen lassen will, sind mit Hilfe der Kanzlei Fallin & Fallin von den lästigen Hausbesetzern befreit worden. Die Rechtshilfe will sich nun um die Obdachlosen kümmern. Lulu plant, dem alten Mr. Longo, der seit Jahren in einem der Häuser lebte, unter die Arme zu greifen, indem sie vor Gericht "Ersitzung" geltend machen will. Zwischen ihr und dem gegnerischen Anwalt Burton entbrennt ein harter Kampf um das Urteil.

