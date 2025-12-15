The Guardian - Retter mit Herz
Folge 9: Eine harte Gegnerin
42 Min.Ab 12
Endlich kann Bauunternehmer Hassey aufatmen. Die Häuser, die er abreißen lassen will, sind mit Hilfe der Kanzlei Fallin & Fallin von den lästigen Hausbesetzern befreit worden. Die Rechtshilfe will sich nun um die Obdachlosen kümmern. Lulu plant, dem alten Mr. Longo, der seit Jahren in einem der Häuser lebte, unter die Arme zu greifen, indem sie vor Gericht "Ersitzung" geltend machen will. Zwischen ihr und dem gegnerischen Anwalt Burton entbrennt ein harter Kampf um das Urteil.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH