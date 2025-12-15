The Guardian - Retter mit Herz
Folge 12: Drogenwahn
43 Min.Ab 12
Lulu hat Nick verlassen. Als er erneut im Drogenwahn taumelt, findet er endlich den Weg in eine Reha-Klinik und wird dort mit seinem Kindheitstrauma konfrontiert. Während Nick in Behandlung ist, vermisst man ihn bei der Rechtshilfe. Seine Mandantin Anita geht in Lulus Büro in Sitzstreik, da Nick ihr noch immer nicht die notwendige Bescheinigung ausgestellt hat, mit der sie ihr Kind zurückbekommen kann.
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH