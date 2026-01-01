The Guardian - Retter mit Herz
Folge 19: Der Serienkiller
43 Min.Ab 12
Als schon wieder eine männliche Leiche gefunden wird, verstärkt sich die Angst, dass in Pittsburgh ein Serienkiller sein Unwesen treibt. Die Spur der Polizei führt in das White Oak Kinderheim, in dem vor vielen Jahren die Erzieher ihre Schutzbefohlenen sexuell missbraucht haben. Angeblich schwor einer der Jungen seinen Peinigern Rache. Nun soll Alvin, der damals die Kinder betreut hatte, die versiegelten Akten aushändigen.
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH