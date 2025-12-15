Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Nächtlicher Besuch

Thriller TVStaffel 3Folge 6
Nächtlicher Besuch

Nächtlicher BesuchJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 6: Nächtlicher Besuch

43 Min.Ab 12

Lulu ist irritiert, als eines Abends ihr kranker Vater auf der Schwelle steht und über Nacht bei ihr bleiben möchte. Eindeutig mit der Situation überfordert, flüchtet Lulu zu Nick, der ihr sein Gästezimmer anbietet. Die Nacht endet für beide jedoch im selben Bett und am nächsten Morgen bittet Nick Lulu, bei ihm einzuziehen. Auch Jakes Vater sorgt für Unruhe: Er will sich scheiden lassen. Über diesen Entschluss ist Jakes Mutter völlig verzweifelt und will sich das Leben nehmen.

