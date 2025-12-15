The Guardian - Retter mit Herz
Folge 6: Nächtlicher Besuch
43 Min.Ab 12
Lulu ist irritiert, als eines Abends ihr kranker Vater auf der Schwelle steht und über Nacht bei ihr bleiben möchte. Eindeutig mit der Situation überfordert, flüchtet Lulu zu Nick, der ihr sein Gästezimmer anbietet. Die Nacht endet für beide jedoch im selben Bett und am nächsten Morgen bittet Nick Lulu, bei ihm einzuziehen. Auch Jakes Vater sorgt für Unruhe: Er will sich scheiden lassen. Über diesen Entschluss ist Jakes Mutter völlig verzweifelt und will sich das Leben nehmen.
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
12
