The Guardian - Retter mit Herz
Folge 17: Späte Reue
43 Min.Ab 12
Burton ist auf der Suche nach Shannon. Erst der Tipp einer Prostituierten führt ihn auf die richtige Spur. Währenddessen findet die Polizei bei Malcolm ein Video, das Shannon eindeutig unter Drogeneinfluss zeigt. Doch die junge Frau schweigt zu allem und verschwindet wieder. Dann meldet sich Roy plötzlich bei Burton und bittet um Hilfe: Er hat Malcolm wegen des Pornovideos mit Shannon erschossen.
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH