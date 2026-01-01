Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Späte Reue

Thriller TVStaffel 3Folge 17
Späte ReueJetzt kostenlos streamen

Folge 17: Späte Reue

43 Min.Ab 12

Burton ist auf der Suche nach Shannon. Erst der Tipp einer Prostituierten führt ihn auf die richtige Spur. Währenddessen findet die Polizei bei Malcolm ein Video, das Shannon eindeutig unter Drogeneinfluss zeigt. Doch die junge Frau schweigt zu allem und verschwindet wieder. Dann meldet sich Roy plötzlich bei Burton und bittet um Hilfe: Er hat Malcolm wegen des Pornovideos mit Shannon erschossen.

Thriller TV
