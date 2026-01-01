The Guardian - Retter mit Herz
Folge 21: Der letzte Tag
43 Min.Ab 12
Nick setzt mit Burtons Hilfe alles daran, um für die bevorstehende Partnerwahl genügend Stimmen zu bekommen, damit er in der Kanzlei bleiben kann. Vor der entscheidenden Abstimmung will Nick noch einen Mandanten der Rechtshilfe besuchen, um ihm eine Freude zu machen. Durch einen unvorhergesehenen Zwischenfall wird er dabei aufgehalten und gerät in Zeitnot. Als er schließlich in die Kanzlei kommt, sind die Würfel längst gefallen.
