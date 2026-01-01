The Guardian - Retter mit Herz
Folge 22: Antarktis
43 Min.Ab 12
Nachdem Lulu ein Mädchen zur Welt gebracht hat, beschließt sie, nur noch Teilzeit in der Kanzlei zu arbeiten. Alvin bietet nun Nick Lulus alten Posten an. Außerdem bemüht sich der Anwalt, Taliks Leben zu retten. Da der Antrag auf Revision abgelehnt wurde, liegt die ganze Hoffnung auf einem Gnadengesuch - der Ausschuss lehnt ab. Dieser Rückschlag und seine fortschreitende Erkrankung rauben Alvin zusehends Kraft und Lebensmut.
