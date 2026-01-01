Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Antarktis

Thriller TVStaffel 3Folge 22
Antarktis

AntarktisJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 22: Antarktis

43 Min.Ab 12

Nachdem Lulu ein Mädchen zur Welt gebracht hat, beschließt sie, nur noch Teilzeit in der Kanzlei zu arbeiten. Alvin bietet nun Nick Lulus alten Posten an. Außerdem bemüht sich der Anwalt, Taliks Leben zu retten. Da der Antrag auf Revision abgelehnt wurde, liegt die ganze Hoffnung auf einem Gnadengesuch - der Ausschuss lehnt ab. Dieser Rückschlag und seine fortschreitende Erkrankung rauben Alvin zusehends Kraft und Lebensmut.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen