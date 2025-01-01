The Mentalist
Folge 11: Bis aufs Blut
42 Min.Ab 12
Während eines Mixed-Martial-Arts-Kampfes wird in der Umkleidekabine die Leiche der Schriftstellerin Charlotte Mitchell gefunden. Das CBI findet heraus, dass sie ein Buch über den Kampf und die beiden Kontrahenten Flacco und Merriman schreiben wollte. Patrick Jane vermutet, dass sie bei ihren Recherchen hinter undurchsichtige Machenschaften gekommen war, die mit den Kämpfen zu tun hatten. Nachdem er die üblichen Verdächtigen ausgeschlossen hat, stellt er dem Täter eine Falle ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
