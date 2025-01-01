Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Bis aufs Blut

WarnerStaffel 3Folge 11
Bis aufs Blut

Bis aufs BlutJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 11: Bis aufs Blut

42 Min.Ab 12

Während eines Mixed-Martial-Arts-Kampfes wird in der Umkleidekabine die Leiche der Schriftstellerin Charlotte Mitchell gefunden. Das CBI findet heraus, dass sie ein Buch über den Kampf und die beiden Kontrahenten Flacco und Merriman schreiben wollte. Patrick Jane vermutet, dass sie bei ihren Recherchen hinter undurchsichtige Machenschaften gekommen war, die mit den Kämpfen zu tun hatten. Nachdem er die üblichen Verdächtigen ausgeschlossen hat, stellt er dem Täter eine Falle ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen