The Mentalist
Folge 2: Das perfekte Opfer
42 Min.Ab 12
Patrick Jane wird telefonisch von seinem Ex-Schwager Danny Ruskin ins Büro des Finanzbrokers K-Ram-Investments gelockt. Dort angekommen, findet er den Immobilienmakler Landon Wale erschossen vor - aber von Danny keine Spur. Als Patrick die Mordwaffe inspiziert, taucht die Polizei auf und nimmt ihn als Mordverdächtigen fest. Die Witwe Concetta Wale, dessen Schwester Melanie und seine Assistentin Heather Raide können sich Wales' Verbindung zu dem Finanzbroker nicht erklären.
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
