Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Das perfekte Opfer

WarnerStaffel 3Folge 2
Das perfekte Opfer

Das perfekte OpferJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 2: Das perfekte Opfer

42 Min.Ab 12

Patrick Jane wird telefonisch von seinem Ex-Schwager Danny Ruskin ins Büro des Finanzbrokers K-Ram-Investments gelockt. Dort angekommen, findet er den Immobilienmakler Landon Wale erschossen vor - aber von Danny keine Spur. Als Patrick die Mordwaffe inspiziert, taucht die Polizei auf und nimmt ihn als Mordverdächtigen fest. Die Witwe Concetta Wale, dessen Schwester Melanie und seine Assistentin Heather Raide können sich Wales' Verbindung zu dem Finanzbroker nicht erklären.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen