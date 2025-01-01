The Mentalist
Folge 15: Goldrausch
41 Min.Ab 12
Der Goldschürfer Rick Loomis wird an einem bei Goldwäschern beliebten Bach im Gold Country erschossen aufgefunden. Er wollte hier zusammen mit seiner Freundin Cheryl Meade und seinem Sohn Jeff sein Glück versuchen. Loomis hat seinen Claim von Wes Attwood erworben, einem Ortsansässigen, der sich sein Geschäft mit Dean Puttock teilt: Attwood verkauft Claims und Puttock Goldgräberausrüstungen. Doch schon bald kommt Patrick Jane hinter Attwoods dubiose Geschäftspraktiken ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
