Staffel 3Folge 5
Folge 5: Schnell wie der Wind

40 Min.Ab 12

Der Jockey Bill Sutton wird erschlagen in einer Gasse aufgefunden. Er sollte am nächsten Tag bei einem Rennen ein Pferd des Stallbesitzers Cobb Holwell reiten. Auf der Rennbahn treffen Lisbon und Patrick auf die junge Sam, die bei Holwell zum Jockey ausgebildet wird. Als Patrick den Stallknecht Ellis Barnes dabei erwischt, wie er Sam bedroht, stellt sich heraus, dass Barnes im Auftrag von Holwells Stallkonkurrent Lockhardt handelt. Doch Patrick verfolgt noch eine andere Spur ...

