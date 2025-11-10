Die Feinde der WahrheitJetzt kostenlos streamen
The Mentalist
Folge 3: Die Feinde der Wahrheit
41 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Kurz nachdem am Ufer des Sacramento River die Leiche einer ermordeten Frau gefunden wird, erfährt Patrick, dass sich seine offenbar von Red John entführte Freundin Kristina in einer Radioshow gemeldet habe. Im Haus, aus dem der Anruf kam, wurde mit Kristinas Blut der Smiley von Red John an die Wand gemalt - Kristina bleibt weiterhin verschwunden. Inzwischen wird die Tote identifiziert: Celia Jovanovich, Mitglied der Visualize-Sekte. Der Sektenführer ist ein gewisser Bret Stiles.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen