The Mentalist - Staffel 3 Folge 19 vom 20.11.2025
Folge 19: Keine Rose ohne Dornen

42 Min. Ab 12

Im Yachthafen von South Beach wird der Inhaber der Dating-Agentur "Symphony" John Flynn erschossen aufgefunden. Nach einem Gespräch mit Flynns Witwe Erica, die die Leitung der Agentur übernommen hat, ist Patrick Jane davon überzeugt, dass sie die Mörderin ist. Erica kann jedoch nachweisen, dass sie zur Tatzeit im Fernsehstudio ihrer Agentur ein Videointerview mit der jungen Anwältin Sarah führte. Ihr Alibi scheint wasserdicht zu sein, doch so schnell gibt Patrick nicht auf.

