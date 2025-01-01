Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Kleine graue Männchen

WarnerStaffel 3Folge 18
Kleine graue Männchen

Kleine graue MännchenJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 18: Kleine graue Männchen

41 Min.Ab 12

Der Fondsmanager Timothy Hartley wird 200 Kilometer von zu Hause entfernt auf einer Wiese mit durchschnittener Kehle gefunden. Als die Leiche abtransportiert werden soll, wird sie aus dem Van des Rechtsmediziners gestohlen. Lisbon macht die Psychologin Wendelyne McCormick ausfindig, bei der Hartley in Behandlung war. Sie sagt aus, dass er fest an Außerirdische glaubte und der Überzeugung war, von ihnen entführt und untersucht worden zu sein. Doch was bedeutet das für ihren Fall?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen