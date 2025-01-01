The Mentalist
Folge 20: Ein Akt der Liebe
41 Min.Ab 12
Der ehemalige Söldner Ted Fisher, der sich eine neue Existenz mit einer Elektronikwerkstatt aufgebaut hat, wird tot aufgefunden. Seine Werkstatt wurde durchwühlt, aber Patrick Jane schließt aus den Spuren, dass der Täter nicht gefunden hat, was er suchte. Fishers Freundin Heather Blue glaubt, er sei im Friedenscorps gewesen und ist entsetzt, als sie von seiner Vergangenheit als Söldner erfährt. Auf dem in Gewahrsam genommenen Handy des Mordopfers gehen unterdessen Drohanrufe ein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
