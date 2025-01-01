Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Staffel 3Folge 20
41 Min.Ab 12

Der ehemalige Söldner Ted Fisher, der sich eine neue Existenz mit einer Elektronikwerkstatt aufgebaut hat, wird tot aufgefunden. Seine Werkstatt wurde durchwühlt, aber Patrick Jane schließt aus den Spuren, dass der Täter nicht gefunden hat, was er suchte. Fishers Freundin Heather Blue glaubt, er sei im Friedenscorps gewesen und ist entsetzt, als sie von seiner Vergangenheit als Söldner erfährt. Auf dem in Gewahrsam genommenen Handy des Mordopfers gehen unterdessen Drohanrufe ein.

