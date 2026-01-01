The Mentalist
Folge 12: Harte Zahlen
41 Min.Ab 12
Auf einem Schrottplatz werden die Leichen von zwei jungen Frauen gefunden. Eine kann anhand ihrer Fingerabdrücke identifiziert werden. Dem CBI wird die Profilerin Dr. Montague zur Seite gestellt, die ein Computerprogramm zur Verbrechensaufklärung entwickelt hat. Montague, deren soziale Kompetenz zu wünschen übrig lässt, ist davon überzeugt, dass ihr Programm bereits den Mörder ausfindig gemacht hat. Zwischen ihr und Patrick entsteht ein Wettstreit - Computer gegen Intuition ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen