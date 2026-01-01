Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Harte Zahlen

WarnerStaffel 3Folge 12
Harte Zahlen

The Mentalist

Folge 12: Harte Zahlen

41 Min.Ab 12

Auf einem Schrottplatz werden die Leichen von zwei jungen Frauen gefunden. Eine kann anhand ihrer Fingerabdrücke identifiziert werden. Dem CBI wird die Profilerin Dr. Montague zur Seite gestellt, die ein Computerprogramm zur Verbrechensaufklärung entwickelt hat. Montague, deren soziale Kompetenz zu wünschen übrig lässt, ist davon überzeugt, dass ihr Programm bereits den Mörder ausfindig gemacht hat. Zwischen ihr und Patrick entsteht ein Wettstreit - Computer gegen Intuition ...

