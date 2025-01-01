The Mentalist
Folge 17: Schmerzensschreie
41 Min.Ab 12
Micah Newton, Arzt in einem Krankenhaus für Nierentransplantationen, wird erschlagen in seinem Golfclub gefunden. Als Lisbon und Cho ihren Ermittlungen im Krankenhaus nachgehen, werden sie Zeuge, wie der neue Leiter des Transplantationsausschusses, Dr. Quick, einen russischen Gangster an die erste Stelle der Nierenempfänger setzt, wogegen die Patientin Enid Jordan weiter nach unten wandert. Plötzlich taucht ein anonymer Drohbrief auf, der an Newton adressiert wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 3
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
