The Mentalist
Folge 23: Bomben
41 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Der Angestellte eines Finanzdienstleisters, Alan Dinkler, kommt zu einer Tankstelle. Verzweifelt teilt er dem Tankwart Gupta mit, dass er unter dem Mantel eine Sprengstoffweste trägt. Kurz darauf explodiert die Weste und tötet Dinkler. Das CBI stellt fest, dass er aus dem Safe seines Arbeitgebers kurz zuvor 50.000 Dollar und zwei CDs entwendet hat. Da sich im Safe aber wesentlich mehr Geld befindet, glaubt Patrick Jane, dass es dem Täter nur um die CDs ging ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen