The Mentalist
Folge 2: Der letzte Beweis
41 Min.Ab 12
Lisbon rechnet damit, dass sie entlassen wird. Verbissen versucht sie zu beweisen, dass Red John nicht mehr am Leben ist. Unterdessen wird Patrick Jane wieder als Berater eingestellt. Direktor Bertram teilt ihn Ray Haffners Team zu, dem jetzt auch Van und Cho angehören. Haffner versucht, den Mord an dem Fitnesstrainer Markus Kuzmenko aufzuklären. Schnell ist klar, dass Kuzmenko mit zahlreichen Kundinnen ein Verhältnis hatte ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
