Staffel 4Folge 14
Folge 14: Im Wein liegt Wahrheit

42 Min.Ab 12

Eve Mulberry, Besitzerin eines kalifornischen Weingutes, ist angeklagt, ihren Tanzlehrer und Liebhaber Carlos Ruiz ermordet zu haben. Die Geschworenen haben sich bereits zur Beratung zurückgezogen, als Patrick Jane die Angeklagte zufällig im Gerichtsgebäude trifft. Er ist sofort von ihrer Unschuld überzeugt und um diese zu beweisen, setzt er alle Hebel in Bewegung. Denn die Urteilsverkündung der Geschworenen naht und entlastende Beweise sind zunächst nicht in Sicht ...

