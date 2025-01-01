The Mentalist
Folge 16: Die rote Wolke
41 Min.Ab 12
Der Journalist Meadows wird während der Recherche zu einem Mordfall, der sich im Umfeld der Sekte Visualize ereignet hat, ermordet. Bald gerät der Sektenführer Bret Stiles in Verdacht, beide Morde begangen zu haben. Stiles scheint daran gelegen, als Schuldiger angesehen zu werden. Patrick erkennt seine Absicht: Stiles will herausfinden, wer an seinem Thron rüttelt, falls er verurteilt wird. Um den wirklichen Mörder zu finden, lässt Patrick sich auf ein riskantes Spiel ein.
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
