The Mentalist
Folge 21: Rote Absätze
40 Min.Ab 12
Die Leiche von Archie Bloom jr. wird verbrannt und mit Handschellen ans Lenkrad seines verkohlten Autos gefesselt in der Nähe des Hintereingangs eines Travestietheaters gefunden. Die Dragqueen Glenda behauptet, sie habe Archie in seinem Auto sitzen sehen, bevor er verbrannte. Der Mord lässt sich weder Archies Vater noch seinem sadistischen Mitarbeiter Rick Hughes oder seinem ausbeuterischen Vermieter Gabriel nachweisen. Ob die Dragqueens mehr wissen, als sie vorgeben?
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
