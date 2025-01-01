Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Rote Absätze

Staffel 4Folge 21
Rote Absätze

Rote AbsätzeJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 21: Rote Absätze

40 Min.Ab 12

Die Leiche von Archie Bloom jr. wird verbrannt und mit Handschellen ans Lenkrad seines verkohlten Autos gefesselt in der Nähe des Hintereingangs eines Travestietheaters gefunden. Die Dragqueen Glenda behauptet, sie habe Archie in seinem Auto sitzen sehen, bevor er verbrannte. Der Mord lässt sich weder Archies Vater noch seinem sadistischen Mitarbeiter Rick Hughes oder seinem ausbeuterischen Vermieter Gabriel nachweisen. Ob die Dragqueens mehr wissen, als sie vorgeben?

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

