The Mentalist

Hoffen und lügen

WarnerStaffel 4Folge 3
40 Min.Ab 12

Der neunjährige Connor wurde an der Schulbushaltestelle entführt. Seine Mutter Beth bittet das CBI um Hilfe - nicht zuletzt, weil sie eine ehemalige Klientin von Patrick Jane aus seiner Zeit als Hellseher ist. Am Tatort stoßen die Ermittler auf eine zurückgelassene Luftballonfigur. Ähnliche Figuren tauchten bei Entführungsfällen von zwei Jungen im gleichen Alter auf. Doch diese Kinder wurden zwölf Stunden nach ihrer Entführung tot aufgefunden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginn.

