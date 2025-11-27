The Mentalist
Folge 5: Blume im Meer
40 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
In einer Bucht der Insel San Felix entdeckt der Forscher William Gardiner die Leiche der 19-jährigen Talia Suarez, die offenbar von der Strömung an den Strand gespült wurde. Das Mädchen wurde vergewaltigt und erwürgt, bevor es ins Wasser gelangte. Van Pelt findet heraus, dass Talia in Pflegefamilien aufgewachsen ist. Die Ermittlungen in den Reihen der Insulaner scheinen zunächst zu keinem Ergebnis zu führen, doch Patrick Jane hat einen Verdacht und stellt dem Täter eine Falle.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen