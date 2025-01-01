Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Der Augenblick im Rampenlicht

WarnerStaffel 7Folge 24
Der Augenblick im Rampenlicht

The Middle

Folge 24: Der Augenblick im Rampenlicht

21 Min.Ab 6

Frankie hat einmal mehr so viele Dinge zu erledigen, dass sie fast vergisst, dass Bricks Schulabschluss kurz bevorsteht. Auch Sue steckt in der Zwickmühle, als sie feststellt, dass der erste Arbeitstag ihres Sommerjobs genau auf Bricks großen Tag fällt. Derweil erfährt Brick, dass sein großer Auftritt bei der Zeremonie gekürzt wurde.

