The Middle
Folge 1: Der harte Kern
21 Min.Ab 6
Brick möchte an seinem ersten Tag an der High-School einen guten Eindruck hinterlassen - und dafür hat er sich einen todsicheren Plan ausgedacht. Frankie ist völlig aus dem Häuschen, weil sie schon bald Axls Freundin April kennenlernen wird. Doch das Treffen verläuft anders, als erwartet. Sue hat derweil ihre Leidenschaft fürs Theaterspielen entdeckt und verfolgt ihre ganz eigenen Pläne. Um den Familienzusammenhalt zu stärken, veranstaltet Frankie ein gemeinsames Abendessen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
