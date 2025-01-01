Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Das Familienfoto

WarnerStaffel 8Folge 6
Das Familienfoto

Das FamilienfotoJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 6: Das Familienfoto

21 Min.Ab 6

Kurz vor Thanksgiving ist Frankie wie jedes Jahr im Stress. Dazu kommt, dass Axl seine Freundin April mitbringen will. Als sie jedoch erfährt, dass die beiden lieber bei Aprils Familie feiern wollen, ist Frankie todunglücklich. Brick ergattert einen Job in dem Imbiss, in dem auch Sue arbeitet. Das gefällt Sue überhaupt nicht, und es kommt zu vielen Reibereien zwischen den Geschwistern.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen