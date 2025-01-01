The Middle
Folge 8: Die Stufen
21 Min.Ab 6
Mike stolpert auf seiner Arbeitsstelle drei Stufen herunter und fällt hin. Obwohl er sich nicht verletzt, deutet ein Beauftragter der Berufsgenossenschaft dies als einen akuten Arbeitsunfall und setzt Sicherheitsvorkehrungen an. Währenddessen bittet Nachbarin Rita Frankie, sie zu einem geheimen Ort zu fahren. Aus der kurzen Fahrt werden 863 Kilometer und Frankie ist sich nicht sicher, ob es sich womöglich um eine Entführung handeln könnte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen