WarnerStaffel 8Folge 8
21 Min.Ab 6

Mike stolpert auf seiner Arbeitsstelle drei Stufen herunter und fällt hin. Obwohl er sich nicht verletzt, deutet ein Beauftragter der Berufsgenossenschaft dies als einen akuten Arbeitsunfall und setzt Sicherheitsvorkehrungen an. Währenddessen bittet Nachbarin Rita Frankie, sie zu einem geheimen Ort zu fahren. Aus der kurzen Fahrt werden 863 Kilometer und Frankie ist sich nicht sicher, ob es sich womöglich um eine Entführung handeln könnte.

