Der vertauschte Brick

WarnerStaffel 8Folge 19
Folge 19: Der vertauschte Brick

21 Min.Ab 6

Bricks Konfirmation findet mit zwei Jahren Verspätung doch noch statt. Ein Crashkurs in einem Bibelseminar soll ihm schnell alle Inhalte vermitteln. Dort lernt er Blake kennen, den Jungen, mit dem er bei der Geburt vertauscht wurde und daher die ersten vier Wochen seines Lebens bei anderen Eltern verbrachte. Sue versucht derweil, ihre beste Freundin Lexie vom vermeintlichen Liebeskummer abzulenken. Von einem entscheidenden Detail weiß sie allerdings noch nichts.

Warner
