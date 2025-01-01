Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 15
Folge 15: Die Verzahnung

21 Min.Ab 6

Frankie versucht Mike zu überreden, seine Zahnschmerzen bei Dr. Goodwin behandeln zu lassen. Um sich der Prozedur zu entziehen, verstrickt sich Mike gemeinsam mit dem Zahnarzt immer tiefer in einem Lügengebilde, aus dem sie nicht mehr herauskommen. Währenddessen versuchen Axl und seine Freunde, am Ende ihres letzten Jahres den legendären Winnebago zu verkaufen, und Sue gibt ihr Bestes, ihrem Schwarm deutlich zu machen, dass sie auf ihn steht.

