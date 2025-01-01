The Middle
Folge 15: Die Verzahnung
21 Min.Ab 6
Frankie versucht Mike zu überreden, seine Zahnschmerzen bei Dr. Goodwin behandeln zu lassen. Um sich der Prozedur zu entziehen, verstrickt sich Mike gemeinsam mit dem Zahnarzt immer tiefer in einem Lügengebilde, aus dem sie nicht mehr herauskommen. Währenddessen versuchen Axl und seine Freunde, am Ende ihres letzten Jahres den legendären Winnebago zu verkaufen, und Sue gibt ihr Bestes, ihrem Schwarm deutlich zu machen, dass sie auf ihn steht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen