The Middle

Die Lala-Band

WarnerStaffel 8Folge 12
Die Lala-Band

The Middle

Folge 12: Die Lala-Band

21 Min.Ab 6

Vier Monate vor seinem Abschluss ist Axl auf Jobsuche. Seine erste Absage zerstört jedoch sein Selbstbewusstsein derart, dass er sich im Wohnwagen dahinvegetieren sieht. Trotz Gesangsdefiziten will Sue mit ihrer Gruppe an einem Wettbewerb teilnehmen. Brad springt als Frontmann ein und versucht zu retten, was zu retten ist. Derweil versucht Brick, seiner Freundin Cindy das Lesen schmackhaft zu machen, denn wenn sie das nicht liebt, kann sie auch ihn nicht lieben.

