The Middle
Folge 12: Die Lala-Band
21 Min.Ab 6
Vier Monate vor seinem Abschluss ist Axl auf Jobsuche. Seine erste Absage zerstört jedoch sein Selbstbewusstsein derart, dass er sich im Wohnwagen dahinvegetieren sieht. Trotz Gesangsdefiziten will Sue mit ihrer Gruppe an einem Wettbewerb teilnehmen. Brad springt als Frontmann ein und versucht zu retten, was zu retten ist. Derweil versucht Brick, seiner Freundin Cindy das Lesen schmackhaft zu machen, denn wenn sie das nicht liebt, kann sie auch ihn nicht lieben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen