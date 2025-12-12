Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Der Fluchtversuch

WarnerStaffel 8Folge 10vom 12.12.2025
Der Fluchtversuch

The Middle

Folge 10: Der Fluchtversuch

21 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 6

Die Hecks nutzen die Neujahrsfeiertage, um einen bereits bezahlten Gutschein für ein "Escape Room"-Spiel einzulösen. Die spitzen Bemerkungen der Donahues wecken den Ehrgeiz in ihnen, die Bestzeit der Nachbarn in diesem Spiel zu unterbieten. Brick lernt dabei sein vermeintliches Idol kennen, Sue muss ein Geheimnis offenbaren, und Mike erfährt von Frankies Träumen, in denen sie mit Frank Sinatra rummacht.

