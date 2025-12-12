The Middle
Folge 10: Der Fluchtversuch
21 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 6
Die Hecks nutzen die Neujahrsfeiertage, um einen bereits bezahlten Gutschein für ein "Escape Room"-Spiel einzulösen. Die spitzen Bemerkungen der Donahues wecken den Ehrgeiz in ihnen, die Bestzeit der Nachbarn in diesem Spiel zu unterbieten. Brick lernt dabei sein vermeintliches Idol kennen, Sue muss ein Geheimnis offenbaren, und Mike erfährt von Frankies Träumen, in denen sie mit Frank Sinatra rummacht.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen