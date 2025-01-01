The Middle
Folge 7: Das laute Schweigen
21 Min.Ab 6
Axl redet nicht mehr mit Frankie, die offen äußerte, seine Freundin nicht zu mögen. Obwohl sie stinksauer ist, versucht sie Axl eine versöhnliche Mail zu schreiben, was ihr schwerer fällt als gedacht. Die Streitigkeiten zu Hause belasten auch Brick, der einen neuen Tick entwickelt und zum Direktor zitiert wird. Derweil lebt Sue gemeinsam mit 20 Studenten in einem trostlosen Loch, das sie "Parkdeck" nennen. Als ihr Freund Brad überraschend auftaucht, soll sich das ändern.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen