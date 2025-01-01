Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Staffel 8Folge 3
Folge 3: Die überflüssige Farbe

21 Min.Ab 6

Axl ist bis über beide Ohren in April verliebt und genießt deshalb bei seinen Eltern Narrenfreiheit. Sue verbringt das Wochenende zu Hause bei ihrer Familie. Doch Brick weigert sich, Sues Zimmer, das er vorübergehend bezogen hat, zu räumen. Ein weiterer Streit bahnt sich an, als Frankie von ihren Kindern erfährt, dass diese im Fall einer Trennung ihrer Eltern lieber bei Mike wohnen würden als bei ihr. Frankie ist von der Aussage tief getroffen, was sie jedoch nie zugeben würde.

