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The Middle

Die verschrumpelten Rosinen

WarnerStaffel 8Folge 13vom 15.06.2024
Die verschrumpelten Rosinen

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The Middle

Folge 13: Die verschrumpelten Rosinen

21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6

Frankie erfährt bei einer routinemäßigen Ultraschalluntersuchung, dass ihre Eierstöcke nicht mehr funktionsfähig sind. Daraufhin bricht sie zusammen, da sie keine Kinder mehr bekommen kann, obwohl die Kinderplanung schon längst abgeschlossen ist. Sue ist derweil in ihren Kumpel verknallt, der auf ihre beste Freundin zu stehen scheint, und Brick plagt sich mit den Mitgliedern seines Typographen-Clubs herum, die nur wegen eines positiven Eintrags im Zeugnis am Kurs teilnehmen.

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