Die verschrumpelten RosinenJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 13: Die verschrumpelten Rosinen
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Frankie erfährt bei einer routinemäßigen Ultraschalluntersuchung, dass ihre Eierstöcke nicht mehr funktionsfähig sind. Daraufhin bricht sie zusammen, da sie keine Kinder mehr bekommen kann, obwohl die Kinderplanung schon längst abgeschlossen ist. Sue ist derweil in ihren Kumpel verknallt, der auf ihre beste Freundin zu stehen scheint, und Brick plagt sich mit den Mitgliedern seines Typographen-Clubs herum, die nur wegen eines positiven Eintrags im Zeugnis am Kurs teilnehmen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen