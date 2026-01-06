The Middle
Folge 22: Das allerletzte Ende
21 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6
Auf dem Campus herrscht Partylaune, denn alle haben ihre Abschlussprüfungen hinter sich gebracht - außer Axl: Der hat seine Prüfung verpasst und tut jetzt alles dafür, um sie nachschreiben zu dürfen. Beim Rest der Familie hingegen könnte es nicht besser laufen: Die angenehmen Dinge des Lebens fliegen ihnen nur so zu. Doch die Glückssträhne währt gerade einmal einen Tag.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen