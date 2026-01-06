Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

WarnerStaffel 8Folge 22vom 06.01.2026
21 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6

Auf dem Campus herrscht Partylaune, denn alle haben ihre Abschlussprüfungen hinter sich gebracht - außer Axl: Der hat seine Prüfung verpasst und tut jetzt alles dafür, um sie nachschreiben zu dürfen. Beim Rest der Familie hingegen könnte es nicht besser laufen: Die angenehmen Dinge des Lebens fliegen ihnen nur so zu. Doch die Glückssträhne währt gerade einmal einen Tag.

