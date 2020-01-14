Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Episode 14

TLCFolge vom 14.01.2020
44 Min.Folge vom 14.01.2020Ab 6

Pitbull-Welpe Slash ist mit einer angeborenen Gaumenspalte zur Welt gekommen. Dementsprechend schwer fällt ihm die Nahrungsaufnahme und er wiegt nur ein Drittel von seinem Normalgewicht. Außerdem droht eine lebensgefährliche Infektion der Mundhöhle! Mit einer komplizierten Operation versucht Tierarzt Dr. Jeff den fehlenden Gaumen aus körpereigenem Gewebe zu rekonstruieren. Später sind Dr. Baier und Hector in einem Naturschutzgebiet in den Rocky Mountains unterwegs, um einen wichtigen Beitrag zur Arterhaltung des bedrohten Schwarzfußiltis zu leisten.

