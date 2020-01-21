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Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Episode 15

TLCFolge vom 21.01.2020
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Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Folge vom 21.01.2020: Episode 15

44 Min.Folge vom 21.01.2020Ab 12

In Denver, Colorado, lebt einer der bekanntesten Tierärzte der USA: Dr. Jeff und sein Team von 40 Mitarbeitern behandeln Tausende Patienten pro Jahr! Die Beliebtheit der Tierarztpraxis hat gute Gründe. Denn die Veterinäre haben nicht nur ein großes Herz für Tiere, sondern sie versuchen auch die Behandlungskosten möglichst gering zu halten, so dass sich diese auch Geringverdiener leisten können. Heute helfen Dr. Jeff und seine Kollegen den Ärmsten der Armen: Im Zentrum von Denver bieten sie obdachlosen Menschen Gratis-Behandlungen für ihre Tiere an. Der Andrang ist immens...

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